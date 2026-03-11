Колобков: уважение к руководству Паралимпийского комитета России — решили вопрос допуска

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков оценил оперативную работу Паралимпийского комитета России (ПКР), благодаря которой удалось решить вопросы допуска спортсменов к Паралимпийским играм – 2026 в Италии.

«Огромное уважение к руководству Паралимпийского комитета России. Они настолько оперативно решили вопросы не просто допуска, а с флагом и гимном. У нас практически не было шансов на участие, но они через двусторонние контакты с федерациями решили вопрос нашего допуска. Сейчас участвуют сильные ребята — это тоже очень важно! Вклад России в мировое паралимпийское движение не оспорим. Если бы не было России, неизвестно, что бы собой представляло мировое паралимпийское движение.

Самое жёсткое решение по недопуску было к нашей федерации лёгкой атлетики в Паралимпийском комитете. Несмотря на хорошие отношения, путём долгого взаимодействия с руководством, огромное давление, вопрос был решён. Я рад за ребят, что у них есть возможность выступать и радовать нас, болельщиков, результатами. Ребята заслуженные — я много раз видел, как они тренируются. Это тяжелевший труд! Молодцы, что смогли себя реализовать. Зная, как работает наш Паралимпийский комитет, к следующим Олимпийским играм состав будет гораздо шире. Всё будет по-другому — мы вернём все свои позиции», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.