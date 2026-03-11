Свищёв поздравил паралимпийца Голубкова с золотой медалью: важно, что звучит гимн

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв поздравил российского лыжника-паралимпийца Ивана Голубкова с золотой медалью Паралимпийских игр – 2026, которую он завоевал в гонке 10 км с раздельным стартом сидя.

«Я бы хотел сказать больше спасибо всей нашей команде. У нас всего шесть спортсменов, но при этом такой прекрасный результат, такое количество паралимпийских медалей. Нам могут позавидовать многие страны. Очень важно, что ребята выходят на подиум и звучит гимн. Некоторые страны бегут с подиумов и не хотят фотографироваться от страха и ужаса. Чего они боятся? Немцы, например. Наверное, от наших атлетов они не ожидали. Мы поздравляем всех наших спортсменов! Поздравляем руководство Паралимпийского комитета. Это прекрасный результат.

Если бы наших спортсменов было больше, то было бы ещё больше медалей. Но всё впереди, восстановление идёт. Мы видим, что не потеряны традиции, а потенциал у нас выше, чем у многих других стран», — сказал Свищёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Алексеевой.