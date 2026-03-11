Немецкие паралимпийцы отказались от фото с россиянами после их победы на Играх

Участница Паралимпийских игр — 2026 немецкая лыжница Линн Кацмайер, выигравшая серебряную медаль в спринте, и её сопровождающий Флориан Бауманн отказались от фото с россиянкой Анастасией Багиян, ставшей победительницей соревнований для атлетов с нарушением зрения.

Во время поднятия флага и звучания гимна представители Германии не снимали головные уборы и держались от Багиян и её сопровождающего, Сергея Синякина, на расстоянии. После церемонии награждения россияне сделали памятное фото с китайской спортсменкой Цун Цзихун, которая выиграла бронзу в забеге, и её ведущим Лю Цзясюанем, в то время как соперники из Германии прошли мимо представителей обеих стран.