Лыжница Анастасия Багиян стала двукратной паралимпийской чемпионкой
Анастасия Багиян, российская лыжница, участвующая в Паралимпиаде-2026, стала двукратной паралимпийской чемпионкой, выиграв второе для себя золото в гонке дистанцией 10 км с раздельным стартом.

24-летняя спортсменка, выступившая в сопровождении Сергея Синякина в состязаниях для атлетов с нарушениями зрения, показала результат 29 минут 39,7 секунды.

Победа Багиян на Играх принесла России четвёртую золотую награду в медальном зачёте и стала второй медалью высшей пробы для сборной за день. Ранее Иван Голубков, также выступающий в лыжных гонках, занял первое место в гонке на 10 км с раздельным стартом сидя.

Ещё одно золото текущих Игр для России было завоёвано горнолыжницей Варварой Ворончихиной.

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.

