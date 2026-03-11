Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

«Был боевой настрой». Лыжник Голубков — о своей победе на Паралимпиаде-2026

«Был боевой настрой». Лыжник Голубков — о своей победе на Паралимпиаде-2026
Комментарии

Российский лыжник-паралимпиец Иван Голубков, выигравший золотую медаль в гонке на 10 км в положении сидя, рассказал, что стартовал с боевым настроем, а также заявил, что настроен соревноваться ещё четыре года.

«Честно, был боевой настрой. Вчера сильно расстроился, самая ужасная гонка была. Сегодня собрался, показал всё, что мог. Сложно не было, как первым стартовал, так и финишировал. Это моя мечта. Первая паралимпийская медаль за 20 лет, которые занимаюсь. Я счастлив.

Не давали мне выступать — Пекин и Корея мимо. В 2022 году чуть не закончил. Сказал, что больше не могу, психологически устал, год пропускал, но меня уговорили. Вчера были мысли закончить и не возвращаться, но вот результат, могу показать ещё. Появляется мотивация продолжать ещё четыре года», — приводит слова Голубкова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
«Были мысли всё закончить». Российский лыжник начудил, а потом победил на Паралимпиаде
«Были мысли всё закончить». Российский лыжник начудил, а потом победил на Паралимпиаде
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android