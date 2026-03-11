«Был боевой настрой». Лыжник Голубков — о своей победе на Паралимпиаде-2026

Российский лыжник-паралимпиец Иван Голубков, выигравший золотую медаль в гонке на 10 км в положении сидя, рассказал, что стартовал с боевым настроем, а также заявил, что настроен соревноваться ещё четыре года.

«Честно, был боевой настрой. Вчера сильно расстроился, самая ужасная гонка была. Сегодня собрался, показал всё, что мог. Сложно не было, как первым стартовал, так и финишировал. Это моя мечта. Первая паралимпийская медаль за 20 лет, которые занимаюсь. Я счастлив.

Не давали мне выступать — Пекин и Корея мимо. В 2022 году чуть не закончил. Сказал, что больше не могу, психологически устал, год пропускал, но меня уговорили. Вчера были мысли закончить и не возвращаться, но вот результат, могу показать ещё. Появляется мотивация продолжать ещё четыре года», — приводит слова Голубкова «РИА Новости Спорт».