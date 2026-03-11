Скидки
Чешской лыжнице запретили общаться с российскими СМИ на Паралимпиаде-2026

Чешской лыжнице запретили общаться с российскими СМИ на Паралимпиаде-2026
Комментарии

17-летняя лыжница Симона Бубеничкова отказалась общаться с российскими журналистами после своего выступления в гонке с раздельным стартом на 10 км в рамках Паралимпиады-2026, сообщает «РИА Новости Спорт».

Бубеничкова стала второй. Пресс-атташе сборной Чехии заявил, что спортсменка не будет общаться с представителями прессы из России.

Ранее немецкие паралимпийцы отказались от фото с россиянами после их победы на Играх. Участница Паралимпийских игр — 2026 немецкая лыжница Линн Кацмайер, выигравшая серебряную медаль в спринте, и её сопровождающий Флориан Бауманн отказались от фото с россиянкой Анастасией Багиян, ставшей победительницей соревнований для атлетов с нарушением зрения.

