Владимир Путин поздравил Ивана Голубкова с победой на Паралимпиаде-2026

Президент России Владимир Путин поздравил российского лыжника-паралимпийца Ивана Голубкова, который выиграл золотую медаль Паралимпийских игр — 2026, проходящих в Италии, в гонке на 10 км с раздельным стартом сидя. Он показал результат 24.05,8.

«Благодаря неустанному труду, вере в собственные силы и преданности любимому делу вы блестяще выступили на самых главных соревнованиях паралимпийцев, продемонстрировали мастерство, твёрдый характер и волю к победе. По праву завоевали золото в лыжных гонках», — говорится в поздравлении президента.

Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. Игры пройдут до 15 марта.