«Немцы и все остальные улыбаются». Россиянин Голубков — об атмосфере на Паралимпиаде-2026

Российский лыжник-паралимпиец Иван Голубков рассказал, как к нему относятся спортсмены из других стран во время Паралимпийских игр — 2026, проходящих в Италии. Сегодня россиянин выиграл золото в гонке на 10 км с раздельным стартом сидя. Он показал результат 24.05,8.

«Честно, со мной все здороваются. Немцы и все остальные улыбаются, обнимаются», — приводит слова Голубкова «РИА Новости Спорт».

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны. 30-летний россиянин финишировал на 17 секунд раньше ближайшего преследователя. Вторым стал представитель Китая Мао Чжунъу, тройку призёров замкнул его соотечественник Чжэн Пэн.

