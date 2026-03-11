Иван Голубков оценил качество питания на Паралимпийских играх — 2026

Российский лыжник-паралимпиец Иван Голубков рассказал о качестве питания на Паралимпийских играх — 2026, проходящих в Италии. Сегодня россиянин выиграл золото в гонке на 10 км с раздельным стартом сидя. Он показал результат 24.05,8.

«Кормили бы чуть получше, но нормально. Приехали сюда не кушать, а работать», — приводит слова Голубкова «РИА Новости Спорт».

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны. 30-летний россиянин финишировал на 17 секунд раньше ближайшего преследователя. Вторым стал представитель Китая Мао Чжунъу, тройку призёров замкнул его соотечественник Чжэн Пэн.