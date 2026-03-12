Паралимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований 11 марта

Сегодня, 11 марта, в Италии прошёл очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее ярких состязаний.

Паралимпиада-2026. Результаты соревнований на 11 марта:

Кёрлинг на колясках

Командный микст. 9-й тур. Великобритания — Китай — 4:9.

Командный микст. 9-й тур. Швеция — Словакия — 5:4.

Командный микст. 9-й тур. США — Южная Корея — 9:2.

Командный микст. 9-й тур. Латвия — Норвегия — 5:6.

Парный микст. Матч за третье место. Латвия — США — 11:10.

Парный микст. Финал. Китай — Южная Корея — 9:7.

Лыжные гонки

10 км стоя, женщины:

1. Анастасия Багиян (Россия).

2. Симона Бубеничкова (Чехия).

3. Леони Мария Вальтер (Германия).

10 км сидя, мужчины:

1. Иван Голубков (Россия).

2. Мао Чжунъу (Китай).

3. Чжэн Пэн (Китай).

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.