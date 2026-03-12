Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

Паралимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований 11 марта

Паралимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований 11 марта
Комментарии

Сегодня, 11 марта, в Италии прошёл очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее ярких состязаний.

Паралимпиада-2026. Результаты соревнований на 11 марта:

Кёрлинг на колясках
Командный микст. 9-й тур. Великобритания — Китай — 4:9.
Командный микст. 9-й тур. Швеция — Словакия — 5:4.
Командный микст. 9-й тур. США — Южная Корея — 9:2.
Командный микст. 9-й тур. Латвия — Норвегия — 5:6.
Парный микст. Матч за третье место. Латвия — США — 11:10.
Парный микст. Финал. Китай — Южная Корея — 9:7.

Лыжные гонки
10 км стоя, женщины:
1. Анастасия Багиян (Россия).
2. Симона Бубеничкова (Чехия).
3. Леони Мария Вальтер (Германия).

10 км сидя, мужчины:
1. Иван Голубков (Россия).
2. Мао Чжунъу (Китай).
3. Чжэн Пэн (Китай).

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.

Материалы по теме
«Были мысли всё закончить». Российский лыжник начудил, а потом победил на Паралимпиаде
«Были мысли всё закончить». Российский лыжник начудил, а потом победил на Паралимпиаде
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android