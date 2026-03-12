Паралимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований 11 марта

Сегодня, 11 марта, в Италии прошёл очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее ярких состязаний.
Паралимпиада-2026. Результаты соревнований на 11 марта:
Кёрлинг на колясках
Командный микст. 9-й тур. Великобритания — Китай — 4:9.
Командный микст. 9-й тур. Швеция — Словакия — 5:4.
Командный микст. 9-й тур. США — Южная Корея — 9:2.
Командный микст. 9-й тур. Латвия — Норвегия — 5:6.
Парный микст. Матч за третье место. Латвия — США — 11:10.
Парный микст. Финал. Китай — Южная Корея — 9:7.
Лыжные гонки
10 км стоя, женщины:
1. Анастасия Багиян (Россия).
2. Симона Бубеничкова (Чехия).
3. Леони Мария Вальтер (Германия).
10 км сидя, мужчины:
1. Иван Голубков (Россия).
2. Мао Чжунъу (Китай).
3. Чжэн Пэн (Китай).
Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.