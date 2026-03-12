Скидки
Паралимпиада 2026

Паралимпиада-2026 в Италии: медальный зачёт на 11 марта 2026 года

Паралимпиада-2026 в Италии: медальный зачёт на 11 марта 2026 года
Комментарии

Вчера, 11 марта, в Италии прошёл очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом соревнований. Россия располагается на четвёртом месте, лидером остаётся Китай.

Паралимпиада-2026 в Италии. Медальный зачёт (по состоянию на 11 марта):

1. Китай — девять золотых — семь серебряных — девять бронзовых (всего — 25).
2. США — 6 — 5 — 3 (14).
3. Австрия — 4 — 1 — 3 (8).
4. Россия — 4 — 0 — 2 (6).
5. Италия — 3 — 5 — 1 (9).
6. Франция — 3 — 4 — 2 (9).
7. Украина — 3 — 2 — 5 (9).
8. Норвегия — 2 — 2 — 0 (4).
9. Нидерланды — 2 — 1 — 1 (4).
10. Испания — 2 — 1 — 0 (3).

«Были мысли всё закончить». Российский лыжник начудил, а потом победил на Паралимпиаде
«Были мысли всё закончить». Российский лыжник начудил, а потом победил на Паралимпиаде
