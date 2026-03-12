Паралимпиада-2026 в Италии: медальный зачёт на 11 марта 2026 года

Вчера, 11 марта, в Италии прошёл очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом соревнований. Россия располагается на четвёртом месте, лидером остаётся Китай.

Паралимпиада-2026 в Италии. Медальный зачёт (по состоянию на 11 марта):

1. Китай — девять золотых — семь серебряных — девять бронзовых (всего — 25).

2. США — 6 — 5 — 3 (14).

3. Австрия — 4 — 1 — 3 (8).

4. Россия — 4 — 0 — 2 (6).

5. Италия — 3 — 5 — 1 (9).

6. Франция — 3 — 4 — 2 (9).

7. Украина — 3 — 2 — 5 (9).

8. Норвегия — 2 — 2 — 0 (4).

9. Нидерланды — 2 — 1 — 1 (4).

10. Испания — 2 — 1 — 0 (3).