Паралимпиада 2026

Паралимпиада-2026 в Милане: расписание соревнований на 12 марта

Паралимпиада-2026 в Милане: расписание соревнований на 12 марта
Комментарии

Сегодня, 12 марта, в Италии пройдёт очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.

Паралимпиада-2026. Расписание соревнований на 12 марта (время московское):

Горные лыжи

11:00. Женщины. Гигантский слалом. Первый заезд (с нарушением зрения).
11:00. Женщины. Гигантский слалом. Первый заезд (стоя).
11:00. Женщины. Гигантский слалом. Первый заезд (сидя).
14:30. Женщины. Гигантский слалом (с нарушением зрения).
Далее – Женщины. Гигантский слалом (стоя).
Далее – Женщины. Гигантский слалом (сидя).

Кёрлинг на колясках

15:35. Командный микст. 11-й тур. Норвегия — США.
15:35. Командный микст. 11-й тур. Китай — Швеция.
15:35. Командный микст. 11-й тур. Канада — Корея.
15:35. Командный микст. 11-й тур. Италия — Латвия.
20:35. Командный микст. 12-й тур. Южная Корея — Италия.
20:35. Командный микст. 12-й тур. Норвегия — Великобритания.
20:35. Командный микст. 12-й тур. Китай — Словакия.
20:35. Командный микст. 12-й тур. Канада — США.

Следж-хоккей

16:35. 5-8 места. Словакия — Германия.
21:05. 5-8 места. Италия — Япония.

