Паралимпиада-2026 в Милане: расписание соревнований на 12 марта

Сегодня, 12 марта, в Италии пройдёт очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.

Паралимпиада-2026. Расписание соревнований на 12 марта (время московское):

Горные лыжи

11:00. Женщины. Гигантский слалом. Первый заезд (с нарушением зрения).

11:00. Женщины. Гигантский слалом. Первый заезд (стоя).

11:00. Женщины. Гигантский слалом. Первый заезд (сидя).

14:30. Женщины. Гигантский слалом (с нарушением зрения).

Далее – Женщины. Гигантский слалом (стоя).

Далее – Женщины. Гигантский слалом (сидя).

Кёрлинг на колясках

15:35. Командный микст. 11-й тур. Норвегия — США.

15:35. Командный микст. 11-й тур. Китай — Швеция.

15:35. Командный микст. 11-й тур. Канада — Корея.

15:35. Командный микст. 11-й тур. Италия — Латвия.

20:35. Командный микст. 12-й тур. Южная Корея — Италия.

20:35. Командный микст. 12-й тур. Норвегия — Великобритания.

20:35. Командный микст. 12-й тур. Китай — Словакия.

20:35. Командный микст. 12-й тур. Канада — США.

Следж-хоккей

16:35. 5-8 места. Словакия — Германия.

21:05. 5-8 места. Италия — Япония.