«Ребята достойны похвалы». Отец Никиты Филиппова — о результатах россиян на Паралимпиаде

Алексей Филиппов, старший тренер сборной России по ски-альпинизму и отец серебряного призёра Олимпиады-2026 Никиты Филиппова, назвал достижения российских паралимпийцев на Играх-2026 хорошим примером для людей.

«Я видел, что у российских паралимпийцев четыре золотые медали, слежу, смотрю по новостям, смотрю выступления. Когда мы пересекаемся с этими людьми на Красной поляне, как они поднимаются, тренируются, понимаешь, насколько большая у них сила духа. Это впечатляет. Эти ребята достойны похвалы. Хороший пример для людей в целом, что ничто не может останавливать, если ты готов идти к своей мечте и своей цели», — приводит слова Филиппова-старшего ТАСС.

На счету россиян, выступающих на Играх под флагом страны, уже четыре золотые и две бронзовые медали.

