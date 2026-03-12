Скидки
Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде-2026

23-летняя российская горнолыжница Варвара Ворончихина стала обладательницей серебряной медали Паралимпийских игр — 2026 в гигантском слаломе. Спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 25,26 секунды. После первой попытки спортсменка также была на втором месте.

Золотую награду выиграла шведская спортсменка Эбба Оршё, показавшая время 2.22,42.

Варвара Ворончихина собрала полный комплект наград текущей Паралимпиады. Ранее она стала паралимпийской чемпионкой в супергиганте и выигрывала бронзу в скоростном спуске.

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.

