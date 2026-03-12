Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

«Почувствовала, что усталость накопилась». Ворончихина — после серебра на Паралимпиаде

«Почувствовала, что усталость накопилась». Ворончихина — после серебра на Паралимпиаде
Комментарии

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина, собравшая полный комплект наград на Паралимпиаде-2026 после выигранного в гигантском слаломе серебра, рассказала, что сегодняшняя медаль стоила ей усилий.

«Сегодня было очень тяжело. Да и вообще я почувствовала, что усталость накопилась. Вторая попытка была очень трудной. Было очень тепло. Рада, что смогла собраться и показать результат. Я была не уверена, что смогу победить», — приводит слова Ворончихиной ТАСС.

Ранее Варвара стала паралимпийской чемпионкой в супергиганте и выиграла бронзу в скоростном спуске.

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.

Материалы по теме
Гимн России прогремел в честь нашей лыжницы. Есть второе золото Паралимпиады-2026!
Гимн России прогремел в честь нашей лыжницы. Есть второе золото Паралимпиады-2026!
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android