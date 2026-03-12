«Почувствовала, что усталость накопилась». Ворончихина — после серебра на Паралимпиаде

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина, собравшая полный комплект наград на Паралимпиаде-2026 после выигранного в гигантском слаломе серебра, рассказала, что сегодняшняя медаль стоила ей усилий.

«Сегодня было очень тяжело. Да и вообще я почувствовала, что усталость накопилась. Вторая попытка была очень трудной. Было очень тепло. Рада, что смогла собраться и показать результат. Я была не уверена, что смогу победить», — приводит слова Ворончихиной ТАСС.

Ранее Варвара стала паралимпийской чемпионкой в супергиганте и выиграла бронзу в скоростном спуске.

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.