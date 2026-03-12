Паралимпиада-2026 в Италии: медальный зачёт на 12 марта 2026 года

В Италии завершился шестой соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом соревнований. Россия сохранила четвёртое место, лидером остаётся Китай.
Всего в активе сборной России четыре золотые медали, одна серебряная и две бронзовые. Сегодня, 12 марта, Варвара Ворончихина выиграла серебряную медаль в гигантском слаломе — это её третья награда на Паралимпиаде.
Паралимпиада-2026 в Италии. Медальный зачёт (по состоянию на 12 марта):
1. Китай — 10 золотых — семь серебряных — 10 бронзовых (всего — 27).
2. США — 6 — 5 — 3 (14).
3. Австрия — 5 — 1 — 4 (10).
4. Россия — 4 — 1 — 2 (7).
5. Италия — 3 — 6 — 1 (10).
6. Франция — 3 — 4 — 3 (10).
7. Украина — 3 — 2 — 5 (10).
8. Швеция — 3 — 0 — 3 (6).
9. Германия — 2 — 4 — 6 (12).
10. Испания — 2 — 2 — 0 (4).