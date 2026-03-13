Паралимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований 12 марта

12 марта в Италии прошёл очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших соревнований.
Паралимпиада-2026. Результаты соревнований на 12 марта:
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом (с нарушением зрения)
- Вероника Айгнер (Австрия) – 2.18,63.
- Кьяра Маццель (Италия) – 2.21,19.
- Элина Стэйри (Австрия) – 2.25,30.
Женщины. Гигантский слалом (стоя)
- Эбба Оршё (Швеция) – 2.22,42.
- Варвара Ворончихина (Россия) – 2.25,6.
- Орели Ришар (Франция) – 2.27,04.
Женщины. Гигантский слалом (сидя)
- Анна-Лена Форстер (Германия) – 2.30,64.
- Момока Мураока (Япония) – 2.31,92.
- Ситонг Ли (Китай) – 2.34,79.
Кёрлинг на колясках
Командный микст. 11-й тур. Норвегия — США – 7:4.
Командный микст. 11-й тур. Китай — Швеция – 12:3.
Командный микст. 11-й тур. Канада — Корея – 6:3.
Командный микст. 11-й тур. Италия — Латвия – 10:5.
Командный микст. 12-й тур. Южная Корея — Италия – 6:5.
Командный микст. 12-й тур. Норвегия — Великобритания – 9:2.
Командный микст. 12-й тур. Китай — Словакия – 7:4.
Командный микст. 12-й тур. Канада — США – 7:3.
Следж-хоккей
16:35. 5-8-е места. Словакия — Германия – 3:4 (OT).
21:05. 5-8-е места. Италия — Япония – 5:0.