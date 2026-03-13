Скидки
Паралимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований 12 марта

Паралимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований 12 марта
12 марта в Италии прошёл очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших соревнований.

Паралимпиада-2026. Результаты соревнований на 12 марта:

Горные лыжи

Женщины. Гигантский слалом (с нарушением зрения)

  1. Вероника Айгнер (Австрия) – 2.18,63.
  2. Кьяра Маццель (Италия) – 2.21,19.
  3. Элина Стэйри (Австрия) – 2.25,30.

Женщины. Гигантский слалом (стоя)

  1. Эбба Оршё (Швеция) – 2.22,42.
  2. Варвара Ворончихина (Россия) – 2.25,6.
  3. Орели Ришар (Франция) – 2.27,04.

Женщины. Гигантский слалом (сидя)

  1. Анна-Лена Форстер (Германия) – 2.30,64.
  2. Момока Мураока (Япония) – 2.31,92.
  3. Ситонг Ли (Китай) – 2.34,79.

Кёрлинг на колясках

Командный микст. 11-й тур. Норвегия — США – 7:4.

Командный микст. 11-й тур. Китай — Швеция – 12:3.

Командный микст. 11-й тур. Канада — Корея – 6:3.

Командный микст. 11-й тур. Италия — Латвия – 10:5.

Командный микст. 12-й тур. Южная Корея — Италия – 6:5.

Командный микст. 12-й тур. Норвегия — Великобритания – 9:2.

Командный микст. 12-й тур. Китай — Словакия – 7:4.

Командный микст. 12-й тур. Канада — США – 7:3.

Следж-хоккей

16:35. 5-8-е места. Словакия — Германия – 3:4 (OT).

21:05. 5-8-е места. Италия — Япония – 5:0.

