Сноубордист Фадеев занял 12-е место на Паралимпиаде-2026 в банкед-слаломе

Российский сноубордист-паралимпиец, чемпион Европы Дмитрий Фадеев занял 12-е место в банкед-слаломе на Играх-2026, проходящих в Италии. Он выступил в категории атлетов с поражением одной ноги (SB-LL1).

По итогам двух попыток лучшим результатом 37-летнего спортсмена стало время 1 минута 10,96 секунды.

Ещё один российский сноубордист, Филипп Шеббо Монзер, во время обеих попыток допускал падения и не смог завершить заезд.

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны. На счету россиян уже семь медалей, четыре из которых — золотые, а также одна серебряная и две бронзовые.