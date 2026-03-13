Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

Сноубордист Фадеев занял 12-е место на Паралимпиаде-2026 в банкед-слаломе

Сноубордист Фадеев занял 12-е место на Паралимпиаде-2026 в банкед-слаломе
Комментарии

Российский сноубордист-паралимпиец, чемпион Европы Дмитрий Фадеев занял 12-е место в банкед-слаломе на Играх-2026, проходящих в Италии. Он выступил в категории атлетов с поражением одной ноги (SB-LL1).

По итогам двух попыток лучшим результатом 37-летнего спортсмена стало время 1 минута 10,96 секунды.

Ещё один российский сноубордист, Филипп Шеббо Монзер, во время обеих попыток допускал падения и не смог завершить заезд.

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны. На счету россиян уже семь медалей, четыре из которых — золотые, а также одна серебряная и две бронзовые.

Материалы по теме
«Были мысли всё закончить». Российский лыжник начудил, а потом победил на Паралимпиаде
«Были мысли всё закончить». Российский лыжник начудил, а потом победил на Паралимпиаде
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android