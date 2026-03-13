Горнолыжник Бугаев выиграл бронзовую медаль Паралимпиады-2026 в гигантском слаломе

Российский горнолыжник Алексей Бугаев выиграл бронзовую медаль Паралимпийских игр — 2026, проходящих в Италии, в гигантском слаломе.

Время, показанное спортсменом по сумме двух попыток, составило 2.11,14. Победителем гонки стал француз Артур Боше (2.07,76), серебряным призёром — швейцарец Робин Кюш (2.09,72).

Это стало второй бронзовой медалью Бугаева на текущих Играх. Ранее он стал третьим в скоростном спуске.

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны. На счету россиян уже восемь медалей, четыре из которых — золотые, а также одна серебряная и три бронзовые.