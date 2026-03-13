Паралимпиада 2026 Новости

«Слёзы наворачиваются». Горнолыжник Бугаев — о поддержке болельщиков во время ПИ-2026

Бронзовый призёр Паралимпиады-2026 в Италии горнолыжник Алексей Бугаев рассказал о поддержке со стороны болельщиков, отметив рост популярности паралимпийского спорта.

«Такое чувство, что за тобой целая гора, настолько могущественная, что всех трудностей и проблем не чувствуешь. Слёзы наворачиваются – столько людей звонят, пишут, болеют за нас. Паралимпийский спорт в целом начинает популяризироваться. Больше и просмотров, и инвесторов, поддержки. Большой резонанс, что нас вернули с флагом и гимном, за нас страна переживает.

Многие здесь, в Италии, рады русским, многие поддерживают. Приятная публика, все радуются, все улыбаются», – приводит слова Бугаева ТАСС.

