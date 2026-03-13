Паралимпиада-2026 в Италии: медальный зачёт на 13 марта 2026 года

В Италии завершился седьмой соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом соревнований. Россия находится на шестом месте, лидером остаётся Китай.

Всего в активе сборной России четыре золотые медали, одна серебряная и три бронзовые. Сегодня, 13 марта, Алексей Бугаев выиграл бронзовую медаль в гигантском слаломе.

Паралимпиада-2026 в Италии. Медальный зачёт (по состоянию на 13 марта):

1. Китай — 12 золотых — девять серебряных — 12 бронзовых (всего — 33).

2. США — 9 — 5 — 5 (19).

3. Италия — 6 — 7 — 1 (14).

4. Австрия — 6 — 1 — 4 (11).

5. Франция — 4 — 4 — 3 (11).

6. Россия — 4 — 1 — 3 (8).

7. Украина — 3 — 6 — 7 (16).

8. Швеция — 3 — 0 — 4 (7).

9. Германия — 2 — 4 — 9 (15).

10. Канада — 2 — 3 — 6 (11).