Паралимпиада-2026 в Италии: медальный зачёт на 13 марта 2026 года

В Италии завершился седьмой соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом соревнований. Россия находится на шестом месте, лидером остаётся Китай.
Всего в активе сборной России четыре золотые медали, одна серебряная и три бронзовые. Сегодня, 13 марта, Алексей Бугаев выиграл бронзовую медаль в гигантском слаломе.
Паралимпиада-2026 в Италии. Медальный зачёт (по состоянию на 13 марта):
1. Китай — 12 золотых — девять серебряных — 12 бронзовых (всего — 33).
2. США — 9 — 5 — 5 (19).
3. Италия — 6 — 7 — 1 (14).
4. Австрия — 6 — 1 — 4 (11).
5. Франция — 4 — 4 — 3 (11).
6. Россия — 4 — 1 — 3 (8).
7. Украина — 3 — 6 — 7 (16).
8. Швеция — 3 — 0 — 4 (7).
9. Германия — 2 — 4 — 9 (15).
10. Канада — 2 — 3 — 6 (11).