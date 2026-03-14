Паралимпиада-2026 в Милане: расписание соревнований на 14 марта

Сегодня, 14 марта, в Италии пройдёт очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.

Паралимпиада-2026. Расписание соревнований на 14 марта (время московское):

Горные лыжи

11:00. Женщины. Слалом. Первый заезд (с нарушением зрения).
11:00. Женщины. Слалом. Первый заезд (стоя).
11:00. Женщины. Слалом. Первый заезд (сидя).
15:00. Женщины. Слалом (с нарушением зрения).
Далее – Женщины. Слалом (стоя).
Далее – Женщины. Слалом (сидя).

Сноуборд

12:00. Женщины. Бэнг-слалом (ампутация ниже колена). Заезд №1.
12:22. Мужчины. Бэнг-слалом (нарушение верхних конечностей). Заезд №1.
12:44. Мужчины. Бэнг-слалом (ампутация выше колена). Заезд №1.
13:06. Мужчины. Бэнг-слалом (ампутация ниже колена). Заезд №1.
13:50. Женщины. Бэнг-слалом (ампутация ниже колена). Заезд №2.
14:12. Мужчины. Бэнг-слалом (нарушение верхних конечностей). Заезд №2.
14:34. Мужчины. Бэнг-слалом (ампутация выше колена). Заезд №2.
14:56. Мужчины. Бэнг-слалом (ампутация ниже колена). Заезд №2.

Лыжные гонки

12:00. Смешанная эстафета 4х2,5 км.
13:15. Открытая эстафета 4х2,5 км.

Следж-хоккей

14:05. Квалификационный раунд.
18:05. Квалификационный раунд.

Кёрлинг на колясках

17:05. Командный микст. Финал.

«Были мысли всё закончить». Российский лыжник начудил, а потом победил на Паралимпиаде
