Варвара Ворончихина идёт второй после первой попытки в слаломе на Паралимпиаде

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина занимает второе место после первой попытки в слаломе на Паралимпийских играх – 2026, проходящих в Италии. Она показала время 42,65 секунды и расположилась вслед за соперницей из Швеции Эббой Оршё, отстав от неё на 1,76 секунды. Вторые попытки у девушек начнутся в 15:15.

Варвара Ворончихина уже собрала полный комплект наград текущей Паралимпиады. Ранее она стала паралимпийской чемпионкой в супергиганте и выиграла бронзу в скоростном спуске.

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны. На счету сборной уже есть восемь медалей.