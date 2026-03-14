Лыжники Багиян и Голубков заняли шестое место в эстафете на Паралимпиаде-2026

Российские лыжники-паралимпийцы Анастасия Багиян и Иван Голубков заняли шестое место в эстафете на дистанции 4х2,5 км на Паралимпийских играх — 2026, проходящих в Италии. Спортсмены финишировали за 24 минуты 40,2 секунды. Багиян выступала в категории атлетов с нарушениями зрения, Голубков — в группе спортсменов со значительным поражением ног. Анастасию сопровождал её ведущий Сергей Синякин.

Победителями гонки стали представители США (23.24,2). Россияне выступали в эстафете вдвоём, в то время как другие сборные насчитывали по четыре участника гонки от каждой страны.

Ранее Багиян стала двукратной паралимпийской чемпионкой, Голубков также выиграл на этих соревнованиях золотую медаль.

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны. На счету сборной суммарно есть уже восемь медалей.