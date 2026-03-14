«Я вообще не расстроился». Голубков — о шестом месте в смешанной эстафете на Паралимпиаде

Российский лыжник-паралимпиец Иван Голубков, занявший вместе с Анастасией Багиян шестое место в смешанной эстафете на Играх-2026, рассказал, что не расстроен из-за результата.

Победителями гонки стали представители США (23.24,2). Россияне выступали в эстафете вдвоём, в то время как другие сборные насчитывали по четыре участника гонки от каждой страны.

— Что стесняться? Пошли и показали себя с гордо поднятой головой. Мы боролись до последнего. Я вообще не расстроился.

— Но вы выложились.

— А как ещё? Надо было или бежать, или не бежать вообще. Мы вышли и показали всё, что могли. У меня позиция простая как у спортсмена: мне говорят бежать — я бегу. Нет — нет. Решает тренерский состав. А мне лично всё равно.

— Какой вы видели борьбу по дистанции?

— Немец от нас вроде недалеко ушёл. Украинец шёл рядом. Но он ведь свеженький был на втором кругу, была замена. И то у меня были небольшие отставания. А у Насти со второго её этапа уже побежали мужики и слепые. Она молодец. Я горд за неё, что она справилась и показала что могла, — приводит слова Голубкова «Матч ТВ».