Паралимпиада 2026 Новости

Варвара Ворончихина завоевала второе золото на Паралимпиаде-2026 в Италии

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала второе личное золото на Паралимпиаде-2026 в Италии.

Россиянка выиграла вторую для себя золотую медаль в слаломе, показав время 1.26,95. После первой попытки спортсменка шла на втором месте. Второе место заняла китаянка Чжу Вэньцзин. Бронзовым призёром стала канадка Микаэла Госселин.

Эта золотая медаль стала второй для 23-летней россиянки. Ранее Ворончихина уже собрала полный комплект наград текущей Паралимпиады: стала паралимпийской чемпионкой в супергиганте, выиграла бронзу в скоростном спуске и серебро в гигантском слаломе.

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны. На счету сборной уже есть девять медалей, из них пять — золотые.

