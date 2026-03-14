Паралимпиада 2026 Новости

Ворончихина и Голубков пронесут флаг России на церемонии закрытия Паралимпиады-2026

Ворончихина и Голубков пронесут флаг России на церемонии закрытия Паралимпиады-2026
Варвара Ворончихина и Иван Голубков
Комментарии

Сегодня, 14 марта, за день до церемонии закрытия зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии определились знаменосцы сборной России. Ими стали горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Варвара Ворончихина и Иван Голубков будут знаменосцами российской команды на церемонии закрытия Паралимпийских игр. Сегодня был дедлайн подачи заявок, решение было принято по спортивному принципу», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Иван Голубков (лыжные гонки) выиграл золото на Паралимпиаде-2026 в гонке на 10 км сидя, а Варвара Ворончихина (горные лыжи) одержала две победы, а также выиграла серебро и бронзу.

Материалы по теме
«Были мысли всё закончить». Российский лыжник начудил, а потом победил на Паралимпиаде
«Были мысли всё закончить». Российский лыжник начудил, а потом победил на Паралимпиаде
