Паралимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований 14 марта

В субботу, 14 марта, в Италии прошёл предпоследний соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших стартов.

Горные лыжи

Женщины. Слалом (с нарушением зрения):

1. Вероника Айнер (Австрия) — 42,01.

2. Элина Стари (Австрия) +2,4.

3. Александра Рексова (Словакия) +3,98.

Женщины. Слалом (стоя):

1. Варвара Ворончихина (Россия) — 44,3.

2. Чжу Вэньцзин (Китай) +0,08.

3. Микаэла Госселин (Канада) +0,36.

Женщины. Слалом (сидя):

1. Анна-Лена Форстер (Германия) — 43,52.

2. Чжан Вэньцзин (Китай) +1,14.

3. Нетте Кивиранта (Финляндия) +1,26.

Лыжные гонки

Смешанная эстафета 4х2,5 км:

1. США — 23.24,2.

2. Украина +12,5.

3. Китай +32,3.

Открытая эстафета 4х2,5 км:

1. Китай — 21.54,4.

2. Германия +5,4.

3. Норвегия +34,2.

Следж-хоккей

Матч за седьмое-восьмое места. Словакия — Япония — 1:0.

Матч за пятое-шестое места. Италия — Германия — 5:2.

Кёрлинг на колясках

Командный микст. Финал. Китай — Канада — 3:4.