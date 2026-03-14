Паралимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований 14 марта

В субботу, 14 марта, в Италии прошёл предпоследний соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших стартов.
Горные лыжи
Женщины. Слалом (с нарушением зрения):
1. Вероника Айнер (Австрия) — 42,01.
2. Элина Стари (Австрия) +2,4.
3. Александра Рексова (Словакия) +3,98.
Женщины. Слалом (стоя):
1. Варвара Ворончихина (Россия) — 44,3.
2. Чжу Вэньцзин (Китай) +0,08.
3. Микаэла Госселин (Канада) +0,36.
Женщины. Слалом (сидя):
1. Анна-Лена Форстер (Германия) — 43,52.
2. Чжан Вэньцзин (Китай) +1,14.
3. Нетте Кивиранта (Финляндия) +1,26.
Лыжные гонки
Смешанная эстафета 4х2,5 км:
1. США — 23.24,2.
2. Украина +12,5.
3. Китай +32,3.
Открытая эстафета 4х2,5 км:
1. Китай — 21.54,4.
2. Германия +5,4.
3. Норвегия +34,2.
Следж-хоккей
Матч за седьмое-восьмое места. Словакия — Япония — 1:0.
Матч за пятое-шестое места. Италия — Германия — 5:2.
Кёрлинг на колясках
Командный микст. Финал. Китай — Канада — 3:4.