Паралимпиада-2026 в Италии: медальный зачёт на 14 марта 2026 года

В Италии завершился предпоследний соревновательный день Паралимпиады-2026. Лидером медального зачёта по-прежнему является сборная Китая, а Россия поднялась на пятое место. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 медального зачёта соревнований.

Паралимпиада-2026 в Италии. Медальный зачёт (по состоянию на 14 марта):

1. Китай — 14 золотых — 11 серебряных — 13 бронзовых (всего — 38).

2. США — 10 — 5 — 5 (20).

3. Австрия — 7 — 2 — 4 (13).

4. Италия — 6 — 7 — 1 (14).

5. Россия — 5 — 1 — 3 (9).

6. Франция — 4 — 4 — 3 (11).

7. Украина — 3 — 7 — 7 (17).

8. Канада — 3 — 3 — 7 (13).

9. Швеция — 3 — 0 — 4 (7).

10. Германия — 2 — 5 — 9 (16).