Паралимпиада-2026 в Италии: медальный зачёт на 14 марта 2026 года

В Италии завершился предпоследний соревновательный день Паралимпиады-2026. Лидером медального зачёта по-прежнему является сборная Китая, а Россия поднялась на пятое место. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 медального зачёта соревнований.
Паралимпиада-2026 в Италии. Медальный зачёт (по состоянию на 14 марта):
1. Китай — 14 золотых — 11 серебряных — 13 бронзовых (всего — 38).
2. США — 10 — 5 — 5 (20).
3. Австрия — 7 — 2 — 4 (13).
4. Италия — 6 — 7 — 1 (14).
5. Россия — 5 — 1 — 3 (9).
6. Франция — 4 — 4 — 3 (11).
7. Украина — 3 — 7 — 7 (17).
8. Канада — 3 — 3 — 7 (13).
9. Швеция — 3 — 0 — 4 (7).
10. Германия — 2 — 5 — 9 (16).