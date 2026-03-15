Паралимпиада-2026 в Милане: расписание соревнований на 15 марта

Сегодня, 15 марта, в Италии пройдёт заключительный соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.

Паралимпиада-2026. Расписание соревнований на 15 марта (время московское):

Горные лыжи

11:00. Мужчины. Слалом. Первый заезд (с нарушением зрения).

11:00. Мужчины. Слалом. Первый заезд (стоя).

11:00. Мужчины. Слалом. Первый заезд (сидя).

14:00. Мужчины. Слалом (с нарушением зрения).

Далее – Мужчины. Слалом (стоя).

Далее – Мужчины. Слалом (сидя).

Лыжные гонки

11:00. Женщины. Гонка 20 км свободным стилем (сидя).

11:15. Мужчины. Гонка 20 км свободным стилем (сидя).

12:20. Женщины. Гонка 20 км свободным стилем (стоя).

12:30. Мужчины. Гонка 20 км свободным стилем (стоя).

13:45. Женщины. Гонка 20 км свободным стилем (с нарушением зрения).

13:55. Мужчины. Гонка 20 км свободным стилем (с нарушением зрения).

Следж-хоккей

14:05. Матч за третье место.

18:05. Финал.