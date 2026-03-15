Паралимпиада-2026 в Милане: расписание соревнований на 15 марта

Паралимпиада-2026 в Милане: расписание соревнований на 15 марта
Сегодня, 15 марта, в Италии пройдёт заключительный соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.

Паралимпиада-2026. Расписание соревнований на 15 марта (время московское):

Горные лыжи

11:00. Мужчины. Слалом. Первый заезд (с нарушением зрения).
11:00. Мужчины. Слалом. Первый заезд (стоя).
11:00. Мужчины. Слалом. Первый заезд (сидя).
14:00. Мужчины. Слалом (с нарушением зрения).
Далее – Мужчины. Слалом (стоя).
Далее – Мужчины. Слалом (сидя).

Лыжные гонки

11:00. Женщины. Гонка 20 км свободным стилем (сидя).
11:15. Мужчины. Гонка 20 км свободным стилем (сидя).
12:20. Женщины. Гонка 20 км свободным стилем (стоя).
12:30. Мужчины. Гонка 20 км свободным стилем (стоя).
13:45. Женщины. Гонка 20 км свободным стилем (с нарушением зрения).
13:55. Мужчины. Гонка 20 км свободным стилем (с нарушением зрения).

Следж-хоккей

14:05. Матч за третье место.
18:05. Финал.

Материалы по теме
«Были мысли всё закончить». Российский лыжник начудил, а потом победил на Паралимпиаде
«Были мысли всё закончить». Российский лыжник начудил, а потом победил на Паралимпиаде
