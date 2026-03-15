Главная Паралимпиада 2026 Новости

Иван Голубков выиграл второе личное золото на Паралимпиаде-2026 в гонке на 20 км

Иван Голубков выиграл второе личное золото на Паралимпиаде-2026 в гонке на 20 км
Комментарии

Российский лыжник-паралимпиец Иван Голубков выиграл вторую личную золотую медаль на Паралимпийских играх — 2026, проходящих в Италии. Спортсмен стал лучшим в гонке на 20 км сидя.

Россиянин преодолел дистанцию за 51 минуту 47,3 секунды.

Эта золотая медаль сделала Голубкова двукратным паралимпийским чемпионом, он забрал награды высшей пробы в обеих дистанционных гонках, ранее победив в забеге на 10 км.

После победы Голубкова на счету российской сборной 10 медалей. Из них шесть — золотых, одна серебряная и три бронзовые.

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.

«Были мысли всё закончить». Российский лыжник начудил, а потом победил на Паралимпиаде
«Были мысли всё закончить». Российский лыжник начудил, а потом победил на Паралимпиаде
