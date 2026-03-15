«Спасибо за эту возможность». Голубков — о том, что стал знаменосцем на Паралимпиаде-2026

Двукратный паралимпийский чемпион российский лыжник Иван Голубков рассказал, что в любом случае посетил бы церемонию закрытия Игр-2026, а также заявил, что рад стать знаменосцем сборной.

«Я бы в любом случае поехал на закрытие, потому что первый раз на Паралимпиаде. На открытие не поехали, но на закрытии нужно быть, прочувствовать всё вживую. Сейчас хочется немного отдохнуть. Сегодня и завтра будут тяжёлые дни: сегодня нужно успеть собраться, поехать на закрытие, вернуться, поспать, а утром рано уже уезжать. На отдых остаётся совсем мало времени.

Я рад, что стал знаменосцем. Спасибо за эту возможность. Буду махать флагом», — приводит слова Голубкова ТАСС.

Вместе с Голубковым флаг России понесёт горнолыжница Варвара Ворончихина.