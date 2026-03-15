Главная Паралимпиада 2026 Новости

«Задача максимум определённо выполнена». Ворончихина — о результатах на Паралимпиаде-2026

Комментарии

Двукратная паралимпийская чемпионка российская горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что её задача максимум на текущих Играх в Италии была выполнена.

«Задача максимум определённо выполнена. Я честно могу сказать — когда я выиграла первую золотую медаль, то уже моя задача была выполнена. Конечно, всегда хочется большего, особенно когда ты можешь», — приводит слова Ворончихиной ТАСС.

Также спортсменка поделилась эмоциями от второй победы на текущих Играх.

«Это вообще шок, сегодня у меня не такие эмоции, как с первым золотом. Конечно, я знала, что слалом — это не самая моя сильная дисциплина, и там, где я могла, я уже показала достойный результат, и сегодня я каталась в своё удовольствие. Я знала, что в слаломе могу хорошо проехать, могу показать достойный результат, но Эбба [Оршё] — действительно серьёзный соперник именно в этой дисциплине. Мы в принципе во всех с ней боремся, и она проехала неплохо первую попытку, я во второй уже это отпустила — как будет, так будет», — добавила горнолыжница.

Варвара выиграла на Паралимпиаде четыре медали, половина из которых — золотые.

