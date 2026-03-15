Анастасия Багиян выиграла третье золото в личном зачёте на Паралимпиаде-2026

Российская лыжница Анастасия Багиян со спортсменом-ведущим Сергеем Синякиным выиграла третью личную золотую медаль на Паралимпийских играх — 2026, проходящих в Италии. Она показала лучший результат в гонке на 20 км с раздельным стартом. Россиянка финишировала за 43 минуты 59,1 секунды.

Преимущество Анастасии над обладательницей серебра Симоной Бубеничковой из Чехии составило 3.56,4, а над бронзовой медалисткой Ван Юэ из Китая – 5.08,9.

Победа в гонке с раздельным стартом сделала Багиян трёхкратной паралимпийской чемпионкой. Ранее она побеждала в разделке дистанцией 10 км и в спринте.

После победы Багиян на счету российской сборной 11 медалей. Из них семь — золотых, одна серебряная и три бронзовые.

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.