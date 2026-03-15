Паралимпиада 2026 Новости

Горнолыжник Алексей Бугаев стал чемпионом Паралимпиады-2026

Российский горнолыжник Алексей Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2, выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх — 2026, проходящих в Италии. Он стал лучшим в слаломе.

Спортсмен показал по сумме двух попыток время 1.28,55. После первой попытки спортсмен занимал также первое место. За ним по итогам соревнований расположились представитель Новой Зеландии Адам Холл (отставание — 2,83 секунды) и швейцарец Робин Кюш (+3,18).

Эта победа стала третьей наградой горнолыжника на текущих Играх. Ранее Бугаев выигрывал бронзовые медали в скоростном спуске и гигантском слаломе.

Всего на счету российской сборной уже 12 медалей, из которых восемь — золотые. Это стало также третьей золотой наградой россиян за день.

Материалы по теме
«Были мысли всё закончить». Российский лыжник начудил, а потом победил на Паралимпиаде
