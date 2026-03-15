Россия с восьмью золотыми медалями заняла третье место в общем зачёте Паралимпиады-2026

Сборная России, которую на Паралимпийских играх — 2026 представляют шесть спортсменов, выступающих с флагом и гимном страны, заняла третье место по итогам медального зачёта текущих игр.

Суммарно россияне завоевали на Паралимпиаде 12 наград. Из них восемь — золотые, одна серебряная и три бронзовые. Лидером зачёта является Китай (15 золотых медалей), за ним располагается США (12).

На Играх в заключительный день осталось разыграть два комплекта медалей в парахоккее, где сыграют сборные Канады и США, однако этот результат не повлияет на положение России в общем зачёте.

Золотые медали на Играх завоевали лыжники Анастасия Багиян (трёхкратная паралимпийская чемпионка), Иван Голубков (две победы), горнолыжники Варвара Ворончихина (две награды высшей пробы) и Алексей Бугаев (одна золотая медаль).