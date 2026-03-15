«Гимн будет звучать всё чаще и чаще». Дегтярёв — об итогах Паралимпиады-2026 для России

Министр спорта России Михаил Дегтярёв подвёл итоги Паралимпиады-2026. Сборная России заняла третье место в медальном зачёте, выступая в составе из шести человек.

«От всего спортивного сообщества поздравляю наших паралимпийцев с завоёванными медалями на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Чемпионы, призёры и участники игр – горнолыжники Варвара Ворончихина, Алексей Бугаев, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян вместе с ведущим Сергеем Синякиным, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо – наши герои, которых сегодня чествует вся страна. Выступая в меньшинстве, наша сборная вошла в топ-3 лучших команд с восемью золотыми медалями, одной серебряной и тремя бронзовыми.

Как неоднократно отмечал президент России В. В. Путин, наши паралимпийцы неизменно добиваются впечатляющих результатов, своими победами и рекордами содействуют упрочению авторитета России как мировой спортивной державы.

Паралимпийские игры — 2026 имеют особое значение для нашего спорта — впервые за 12 лет наши параатлеты приняли участие в параде стран-участниц под российским флагом и с нашим гимном. Это стало возможным благодаря тому, что в сентябре 2025-го Генеральная ассамблея МПК голосами большинства стран приняла решение о восстановлении в правах ПКР. Этому предшествовали активная дипломатическая и юридическая работа со стороны Минспорта России, ОКР и ПКР, а также федераций.

Во многом состав сборной определила наша победа в Спортивном арбитражном суде в Лозанне по иску против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

Атмосфера для российских атлетов была дружественной. Большинство спортсменов проявляли уважение к нашей национальной символике, общались и поддерживали друг друга, а отдельные мелкие выходки показали насколько ничтожно меньшинство, которое пытается обратить на себя внимание. От этих скандалистов все хотят держаться подальше. Тем не менее мы обратились в МПК, чтобы и эти редкие эпизоды получили заслуженную оценку.

Сделан ещё один важный шаг на пути к полноценному возращению в мировой спорт. Гимн России будет звучать на международных соревнованиях всё чаще и чаще», — написано в тексте поста Михаила Дегтярёва в телеграм-канале.