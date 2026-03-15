Чешская лыжница отказалась от совместной фотографии с россиянкой на Паралимпиаде-2026

Лыжница из Чехии Симона Бубеничкова и её сопровождающий Давид Шрутек отказались делать совместную фотографию с россиянами Анастасией Багиян и Сергеем Синякиным на пьедестале Паралимпиады-2026. В итоге общее фото было сделано с участием российских и китайских паралимпийцев.

Напомним, сегодня, 15 марта, Анастасия Багиян и ведущий Сергей Синякин выиграли золотую медаль в гонке на 20 км. Чехия взяла серебро, а Китай — бронзу.

Ранее немецкая лыжница также отказалась от общей фотографии с представителями России на Паралимпийских играх. Отечественные паралимпийцы заняли третье общекомандное место в медальном зачёте соревнований.