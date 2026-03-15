Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Паралимпиада 2026 Новости

Украина заявила о бойкоте церемонии закрытия Паралимпиады-2026

Украина заявила о бойкоте церемонии закрытия Паралимпиады-2026
Паралимпиада-2026
Комментарии

Паралимпийский комитет Украины отказался принимать участие в церемонии закрытия Паралимпиады-2026. Об этом сообщил глава организации Валерий Сушкевич.

«Нет, ни за что [не будет Украины на церемонии закрытия]. Там будет поднят флаг России. Эти Паралимпийские игры — худшие в истории», — приводит слова Сушкевича Inside the Games.

Ранее чешская лыжница Симона Бубеничкова и её сопровождающий Давид Шрутек отказались делать совместную фотографию с россиянами Анастасией Багиян и Сергеем Синякиным на пьедестале Паралимпиады-2026. В итоге общее фото было сделано с участием российских и китайских паралимпийцев.
Напомним, сегодня, 15 марта, Анастасия Багиян с ведущим Сергеем Синякиным выиграли золотую медаль в гонке на 20 км. Чехия взяла серебро, а Китай — бронзу.

Материалы по теме
Фото
Чешская лыжница отказалась от совместной фотографии с россиянкой на Паралимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android