Украина заявила о бойкоте церемонии закрытия Паралимпиады-2026

Паралимпийский комитет Украины отказался принимать участие в церемонии закрытия Паралимпиады-2026. Об этом сообщил глава организации Валерий Сушкевич.

«Нет, ни за что [не будет Украины на церемонии закрытия]. Там будет поднят флаг России. Эти Паралимпийские игры — худшие в истории», — приводит слова Сушкевича Inside the Games.

Ранее чешская лыжница Симона Бубеничкова и её сопровождающий Давид Шрутек отказались делать совместную фотографию с россиянами Анастасией Багиян и Сергеем Синякиным на пьедестале Паралимпиады-2026. В итоге общее фото было сделано с участием российских и китайских паралимпийцев.

Напомним, сегодня, 15 марта, Анастасия Багиян с ведущим Сергеем Синякиным выиграли золотую медаль в гонке на 20 км. Чехия взяла серебро, а Китай — бронзу.