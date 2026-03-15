МИД Украины: осуждаем полное пренебрежение со стороны МПК к нашей стране

Министерство иностранных дел Украины заявило в социальных сетях об ущемлении прав своих паралимпийцев на Играх-2026 в Италии. Там отметили, что Международный паралимпийский комитет (МПК) пытается запретить украинский флаг.

«Международный паралимпийский комитет не только допустил появление российских и белорусских флагов, но и пытается запретить украинские флаги и даже жёлто-синие цвета.

Мы самым решительным образом осуждаем полное пренебрежение со стороны МПК к нашей стране и нашим спортсменам. Решение комитета фактически встать на сторону России является аморальным и противоречит всем принципам олимпийского движения и базовым нормам человечности. Будущие поколения назовут эти действия своим именем — позором», — указано в тексте сообщения МИД Украины в социальных сетях.