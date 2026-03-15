Паралимпиада 2026 Новости

Паралимпиада 2026 в Италии: итоговый медальный зачёт

Итоговый медальный зачёт Паралимпиады-2026: Китай выиграл, Россия — третья
Паралимпиада-2026
В Италии завершились все соревнования в рамках Паралимпийских игр 2026 года. Первое место по итогам Игр заняла сборная Китая, второе — США, а третье — Россия. Отечественные паралимпийцы выступали на итальянских аренах в составе из шести человек. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 медального зачёта соревнований.

Паралимпиада-2026 в Италии. Итоговый медальный зачёт:

1. Китай — 15 золотых — 13 серебряных — 16 бронзовых (всего — 44).
2. США — 13 — 5 — 6 (24).
3. Россия — 8 — 1 — 3 (12).
4. Италия — 7 — 7 — 2 (16).
5. Австрия — 7 — 2 — 4 (13).
6. Франция — 4 — 4 — 4 (12).
7. Украина — 3 — 8 — 8 (19).
8. Канада — 3 — 4 — 8 (15).
9. Нидерланды — 3 — 3 — 1 (7).
10. Швеция — 3 — 0 — 4 (7).

