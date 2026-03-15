Горнолыжник Алексей Бугаев посвятил золото Паралимпиады-2026 дочери и жене

Российский горнолыжник Алексей Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2, рассказал, что посвятил свою победу в слаломе на Паралимпийских играх — 2026 в Италии дочери и жене.

«Наверное, посвящу доченьке своей и жене любимой. Мои сладкие. Я очень скучаю. И тренерам ещё раз хочу сказать большое спасибо. Я видел, как они вчера радовались за Варвару [Ворончихину], потому что я тоже здесь был. И мне очень хотелось их тоже порадовать», — приводит слова Бугаева ТАСС.

Победа Бугаева в слаломе стала для спортсмена третьей наградой на текущих Играх. Ранее он выигрывал бронзовые медали в скоростном спуске и гигантском слаломе.