Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

Горнолыжник Алексей Бугаев посвятил золото Паралимпиады-2026 дочери и жене

Комментарии

Российский горнолыжник Алексей Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2, рассказал, что посвятил свою победу в слаломе на Паралимпийских играх — 2026 в Италии дочери и жене.

«Наверное, посвящу доченьке своей и жене любимой. Мои сладкие. Я очень скучаю. И тренерам ещё раз хочу сказать большое спасибо. Я видел, как они вчера радовались за Варвару [Ворончихину], потому что я тоже здесь был. И мне очень хотелось их тоже порадовать», — приводит слова Бугаева ТАСС.

Победа Бугаева в слаломе стала для спортсмена третьей наградой на текущих Играх. Ранее он выигрывал бронзовые медали в скоростном спуске и гигантском слаломе.

Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android