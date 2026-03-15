Паралимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований 15 марта

В воскресенье, 15 марта, в Италии прошёл последний соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших стартов.

Паралимпиада-2026. Результаты соревнований на 15 марта:

Горные лыжи

Мужчины. Слалом (с нарушением зрения):

1. Джиакомо Бертаньолли (Италия) — 1.29,29.

2. Михал Голас (Польша) +0,27.

3. Калле Эрикссон (Канада) +1,97.

Мужчины. Слалом (стоя):

1. Алексей Бугаев (Россия) — 1.28,55.

2. Адам Холл (Новая Зеландия) +2,83.

3. Робин Куше (Швейцария) +3,18.

Мужчины. Слалом (сидя):

1. Йерун Кампсхрер (Нидерланды) — 1.29,72.

2. Йеспер Педерсен (Норвегия) +1,39.

3. Такеши Сузуки (Япония) +1,58.

Лыжные гонки

Женщины. Гонка 20 км свободным стилем (сидя):

1. Ким Юнджи (Южная Корея) — 58.23,3.

2. Аня Викер (Германия) +1.02,9.

3. Оксана Мастерс (США) +1.11,2.

Мужчины. Гонка 20 км свободным стилем (сидя):

1. Иван Голубков (Россия) — 51.55,0.

2. Мао Чжунъу (Китай) +54,6.

3. Джузеппе Ромеле (Италия) +1.25,5.

Женщины. Гонка 20 км свободным стилем (стоя):

1. Сидни Петерсон (США) — 53.17,5.

2. Вильде Нильсен (Норвегия) +1.17,0.

3. Александра Кононова (Украина) +1.20,8.

Мужчины. Гонка 20 км свободным стилем (стоя):

1.Ван Чэньян (Китай) — 41.15,2.

2. Хуан Линьсинь (Китай) +1.21,4.

3. Лю Сяобинь (Китай) +1.58,6.

Женщины. Гонка 20 км свободным стилем (с нарушением зрения):

1. Анастасия Багиян (Россия) — 43.59,1.

2. Симона Бубеничкова (Чехия) +3.56,4.

3. Ван Юэ (Китай) +5.08,9.

Мужчины. Гонка 20 км свободным стилем (с нарушением зрения):

1. Джейк Эдикофф (США) — 42.17,4.

2. Александр Казик (Украина) +8,2.

3. Антони Шаленсон (Франция) +1.13,3.

Следж-хоккей

Матч за третье место. Китай — Чехия — 3:2.

Финал. США — Канада — 6:2.