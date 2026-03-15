Ворончихина и Голубков пронесли флаг России на церемонии закрытия Паралимпиады-2026

Российские спортсмены Варвара Ворончихина и Иван Голубков приняли участие в церемонии закрытия Паралимпийских игр 2026 года в Италии. Они пронесли флаг России на стадионе в Кортина-д’Ампеццо.

Сборная России на Паралимпиаде-2026 заняла третье общекомандное место. Отечественные паралимпийцы выступали на итальянских аренах в составе из шести человек. На их счету восемь золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые награды.

Ранее стало известно, что Паралимпийский комитет Украины отказался принимать участие в церемонии закрытия Паралимпиады-2026 в Италии из-за допуска на соревнования российских спортсменов.