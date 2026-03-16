Главная Паралимпиада 2026 Новости

«Произвели фурор!» Журова высказалась о выступлении российских паралимпийцев в Италии

Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года, чемпионка мира по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы России Светлана Журова оценила выступление российских спортсменов на Паралимпиаде-2026 в Италии.

«Бывают такие исторические моменты. Однозначно, российские паралимпийцы войдут в историю — таким несвойственным составом для паралимпийской сборной поехали на Паралимпиаду и произвели фурор! И сделали что-то невероятное! Думаю, даже самые оптимистичные люди не думали, что будет так. Что не выступление, то медали — в виде золотого или бронзового достоинства. И практически все, кто поехал — эти медали завоевали. Уникально и необычно.

В то же время это говорит об уровне подготовки паралимпийцев, отношении страны, тренеров. Столько времени они не выступали. Может быть, это сыграло роль — показать себя. Желание показать себя. Неизвестно, что ещё придумает невероятный и злой мир по отношению к России. Кто знает: что и когда придумают или выдумают. Здесь была потрясающая возможность с флагом и гимном. Несомненно, для ребят — это потрясающее событие. Для нас всех — это гордость и огромное уважение к ним. Они сделали даже больше, чем максимально.

Весь мир это увидел. Это же транслируется. Все поняли, что ничего страшного не происходит. Может быть, сейчас МОК, увидев всю ситуацию, когда спокойно выступали паралимпийцы и никто ничего такого не делал, что-то изменит. Есть другие конфликты, которые, казалось, требуют реакции МОК и паралимпийского комитета, но никто реакции не продемонстрировал. Воздействовать на политиков через спорт бесполезно», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Российские паралимпийцы — герои! Вшестером порвали медальный зачёт Игр-2026 в Милане
