Российские спортсмены вернулись в страну с Паралимпийских игр в Италии

Российские спортсмены вернулись в Россию с Паралимпийских игр 2026 года в Италии, которые проходили с 6 по 15 марта.

Самолёт с российскими паралимпийцами прибыл в Москву.

Сборная России на Паралимпиаде-2026 заняла третье общекомандное место. Отечественные паралимпийцы выступали на итальянских аренах в составе из шести человек. На их счету восемь золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые награды. Золотые медали на Играх взяли лыжники Анастасия Багиян (трёхкратная паралимпийская чемпионка), Иван Голубков (две победы), горнолыжники Варвара Ворончихина (две награды высшей пробы) и Алексей Бугаев (одна золотая медаль).