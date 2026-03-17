Варвара Ворончихина – о Паралимпиаде-2026: выступить с флагом — дорогого стоит

Двукратная паралимпийская чемпионка российская горнолыжница Варвара Ворончихина поделилась эмоциями от выступления на Паралимпиаде-2026. Ранее сообщалось, что российские паралимпийцы вернулись в Россию из Италии.

«Хочу всех поблагодарить за поддержку. Спасибо вам огромное. Мы были очень рады вернуться на международную арену. Выступить на Паралимпиаде, это самый важный старт для каждого спортсмена. А выступить с флагом — дорогого стоит. Приятно получить телеграмму от Владимира Путина. Мы очень устали. Но сражались до последнего», — передаёт слова Ворончихиной корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Варвара выиграла на Паралимпиаде четыре медали, половина из которых — золотые.

