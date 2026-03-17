Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

Рожков рассказал о роли президента РФ Путина в развитии паралимпийского спорта

Комментарии

Президент паралимпийского комитета России Павел Рожков поделился эмоциями от возвращения российских спортсменов с Паралимпиады 2026 года в Италии, упомянув президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Мы вас благодарим, что вы пришли в столь поздний час встретить нас. Команда выступили блестяще. Заняли общее третье место в неофициально зачёте. Это стало возможно благодаря Президенту РФ Владимиру Путину, который контролирует развитие паралимпийского спорта. Он после каждого выступления присылал нашим спортсменам телеграммы», — передаёт слова Рожкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России на Паралимпиаде-2026 заняла третье общекомандное место. Отечественные паралимпийцы выступали на итальянских аренах в составе из шести человек. На их счету восемь золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые награды.

Материалы по теме
Российские спортсмены вернулись в страну с Паралимпийских игр в Италии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android