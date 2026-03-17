Рожков рассказал о роли президента РФ Путина в развитии паралимпийского спорта

Президент паралимпийского комитета России Павел Рожков поделился эмоциями от возвращения российских спортсменов с Паралимпиады 2026 года в Италии, упомянув президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Мы вас благодарим, что вы пришли в столь поздний час встретить нас. Команда выступили блестяще. Заняли общее третье место в неофициально зачёте. Это стало возможно благодаря Президенту РФ Владимиру Путину, который контролирует развитие паралимпийского спорта. Он после каждого выступления присылал нашим спортсменам телеграммы», — передаёт слова Рожкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России на Паралимпиаде-2026 заняла третье общекомандное место. Отечественные паралимпийцы выступали на итальянских аренах в составе из шести человек. На их счету восемь золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые награды.