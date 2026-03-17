Иван Голубков – о выступлении на Паралимпиаде-2026: хочу поблагодарить всю нашу страну

Двукратный паралимпийский чемпион российский лыжник Иван Голубков поблагодарил за поддержу во время выступления на Паралимпиаде-2026. Ранее сообщалось, что российские паралимпийцы вернулись в Россию из Италии.

«Хочу поблагодарить всю нашу страну, было много добрых пожеланий, поздравлений. Благодарю команду. Всем спасибо!», — передаёт слова Голубкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборную России на Играх представляли шесть спортсменов, которые выступали под флагом страны. На их счету восемь золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые награды. Сборная России на Паралимпиаде-2026 заняла третье общекомандное место.