Почётный президент ПКР обратился к российским спортсменам после соревнований в Италии

Почётный президент паралимпийского комитета России Владимир Лукин поделился мыслями о выступлении российских спортсменов на Паралимпиаде 2026 года в Италии.

«Некоторые были удивлены результатом. Судя по форме спортсменов — они озолотили себя заранее. Спортсмены настоящие герои! Впервые за долгое время, в какую семью не придёшь, все говорят: «Как там наши паралимпийцы?». Это чувствовалось физически. Ребята, вы совершили чудо. Я уверен, что эта победа — самая замечательная! И она не последняя. Новых успехов и удач!» — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России на Паралимпиаде-2026 заняла третье общекомандное место. Отечественные паралимпийцы выступали на итальянских аренах в составе из шести человек. На их счету восемь золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые награды.